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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские военные получили терминалы Starlink

Источник:
Sibnet.ru
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Российские военные начали использовать в зоне специальной военной операции системы космического интернета Starlink, принадлежащей американской компании SpaceX Илона Маска.

На жалобы украинских военных в соцсетях из-за использования российской армией терминалов Starlink обратил внимание телеграм-канал «Военный осведомитель». Кроме этого, бойцы ВСУ отмечали, что в последнее время на украинских терминалах существенно упала скорость.

Предположительно, терминалы Starlink приобретаются через Объединенные Арабские Эмираты, где их активируют. Затем их ввозят в Россию и передают военным. Официально терминалы не работают на территории РФ, однако для территории ДНР и ЛНР SpaceX сделала исключение.

Starlink — глобальная спутниковая система, разворачиваемая компанией бизнесмена Илона Маска SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в интернет в практически любом месте на планете.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия #Оружие
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