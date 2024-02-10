Российские военные получили терминалы Starlink

Российские военные начали использовать в зоне специальной военной операции системы космического интернета Starlink, принадлежащей американской компании SpaceX Илона Маска.

На жалобы украинских военных в соцсетях из-за использования российской армией терминалов Starlink обратил внимание телеграм-канал «Военный осведомитель». Кроме этого, бойцы ВСУ отмечали, что в последнее время на украинских терминалах существенно упала скорость.

Предположительно, терминалы Starlink приобретаются через Объединенные Арабские Эмираты, где их активируют. Затем их ввозят в Россию и передают военным. Официально терминалы не работают на территории РФ, однако для территории ДНР и ЛНР SpaceX сделала исключение.

Starlink — глобальная спутниковая система, разворачиваемая компанией бизнесмена Илона Маска SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в интернет в практически любом месте на планете.