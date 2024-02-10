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Чернобыльские волки получили генную защиту от рака

Источник:
Sibnet.ru
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Обитающие в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции волки имеют геном, который позволяет выжить при заболевании раком, выяснили ученые. Соответствующее исследование опубликовано на сайте Общества интегративной и сравнительной биологии.

Команда исследователей в 2014 году отправилась на место, где произошла крупнейшая радиационная авария. Биологи брали у волков анализ крови, а также следили за ними с помощью ошейников, оснащенных дозиметрами и датчиками GPS.

Наблюдения показали, что каждый день чернобыльские волки подвергаются воздействию радиации порядка 11 миллибэр. Это более чем в шесть раз превышает норму для человека. В результате иммунная система зверей изменилась.

Так, ряд генов, связанных с раком, получили новые мутации. Ученые предполагают, что чернобыльские волки эволюционировали для защиты от радиации. В ином случае их популяции уже вымерла бы.

При этом организм собак и волков борется с раком почти так же, как организм человека, что открывает перспективы для выявления защитных мутаций, которые бы увеличили выживаемость при онкологических заболеваниях.

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mosquito__2010

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