Маск согласился с мнением Путина

Американский миллиардер Илон Маск согласился с заявлением президента России Владимира Путина об использовании доллара Соединенными Штатами.

«Мы переусердствовали, превращая доллар в оружие. Это был глупый шаг», — написал Маск в соцсети Х, комментируя фрагмент интервью российского лидера американскому журналисту Такеру Карлсону.

Путин назвал одной из «грубейших стратегических ошибок» властей США «использование доллара в качестве инструмента внешнеполитической борьбы». В результате страны-союзницы США стали сокращать свои запасы в долларах.

«Доллар — это основа основ могущества США. Думаю, что все это прекрасно понимают: сколько ни напечатай долларов, они по всему миру разлетаются», — отметил президент России.