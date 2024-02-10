США назвали причину увольнения Залужного

Одной из основных причин увольнения главкома ВСУ Валерия Залужного стала его тактика осторожного ведения боевых действий.

Президент Владимир Зеленский хотел от Залужного более решительных действий в ходе летнего контрнаступления, пишет американское издание Bloomberg. Провал ВСУ предопределил отставку главкома.

«Частично раскол между Зеленским и Залужным вращается вокруг того, что Зеленский предпочитает более смелый военный план, который противоречит планам более осторожного Залужного на ближайшие месяцы», — говорится в статье.

Зеленский 8 февраля сменил главкома ВСУ Валерия Залужного, назначив на его место командующего группировкой украинских войск на восточном фронте генерал-полковника Александра Сырского.