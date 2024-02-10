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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

США назвали причину увольнения Залужного

Источник:
Sibnet.ru
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Одной из основных причин увольнения главкома ВСУ Валерия Залужного стала его тактика осторожного ведения боевых действий.

Президент Владимир Зеленский хотел от Залужного более решительных действий в ходе летнего контрнаступления, пишет американское издание Bloomberg. Провал ВСУ предопределил отставку главкома.

«Частично раскол между Зеленским и Залужным вращается вокруг того, что Зеленский предпочитает более смелый военный план, который противоречит планам более осторожного Залужного на ближайшие месяцы», — говорится в статье.

Зеленский 8 февраля сменил главкома ВСУ Валерия Залужного, назначив на его место командующего группировкой украинских войск на восточном фронте генерал-полковника Александра Сырского.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия #Конфликты
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Топ комментариев

mosquito__2010

Ну смех без причины это всем известно что признак дурачины. Украина вон тоже много смеялась и на площадях...

mosquito__2010

Дак на недоумков это интервью и не рассчитано. А 120 миллионов как минимум по всему миру уже посмотрело....

Xander.Box

Это у тебя ненависть к самому себе и ко всем окружающих тебя людей

kygear

Когда решали, что делать с немецким военным флотом, Сталин предложил поделить, а Черчилль внес встречное...