Экстремальная вспышка произошла на Солнце

Одна из крупнейших за последние пять лет вспышек произошла на Солнце, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

«По предварительным оценкам балл вспышки составляет X3.3. Это вторая по силе солнечная вспышка текущего цикла. Предыдущее мощное событие, вспышка уровня X5.0, самая крупная за последние годы, произошло совсем недавно, в новогоднюю ночь», — говорится в сообщении.

Несмотря на исключительную силу, влияние вспышки на Землю практически исключено — событие произошло на обратной стороне Солнца, в области, которая находится за солнечным краем.

В результате воздействие вспышки на Землю оказалось экранировано самим солнечным диском. Ученые отмечают, что это достаточно редкое явления, которое в данном случае сыграло на пользу нашей планете.

Однако астрофизики подчеркивают, что Солнце находится в настоящий момент в чрезвычайно активном состоянии. В течение суток возможны новые крупные взрывы, которые способны затронуть Землю и вызвать сильные геомагнитные возмущения.