Открыто существование «канализации» в человеческом мозге

Американские нейробиологи обнаружили канал, соединяющий мозг с внешними защитными слоями тела. Ранее считалось, что мозг надежно изолирован от иммунной системы организма.

Ученые отмечают, что изоляция подразумевает ограниченные возможности по удалению отходов. Между тем такая «канализация» в организме нужна для предотвращения заболеваний, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом Nature.

По данной аналогии жидкие отходы перемещаются из мозга в организм во многом так же, как сточные воды покидают наши дома. Чтобы лучше понять устройство «дренажной системы» мозга, ученые воспользовались известным методом обнаружения протечек на трубопроводах.

Они ввели добровольцам магнитный краситель и следили за его перемещениями с помощью магнитно-резонансной томографии. В результате были обнаружены особые точки в местах прохождения кровеносных сосудов через защитные мозговые оболочки.

Эти точки действуют как шлюзы, выпуская ненужные жидкости, иммунные клетки и другие молекулы во внешнее пространство. При этом эффективность шлюзовых точек слабеет с возрастом, что может быть связано с повышением риска развития неврологических заболеваний.