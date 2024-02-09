Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону произведет в США эффект землетрясения, спрогнозировал сальвадорский писатель и доктор философии Давид Эрнандес.

По мнению Эрнандеса, обычные граждане США теперь узнают реальность далекого конфликта, который поддерживают их политики вместе с НАТО против мирного российского народа, передает РИА Новости.

Эксперты отметил, что на эти цели Вашингтон тратит миллиарды долларов, которые фактически лишь увеличивают прибыли производителей оружия и удлиняют сроки конфликта с помощью украинских политиков-марионеток.

Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а также в соцсети X и на YouTube. На данный момент число просмотров видео в соцсети Х превысило 100 миллионов.