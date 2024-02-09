Wildberries пометит оригинальные товары специальным значком

Маркетплейс Wildberries запустил новую полезную функцию — в карточках товаров известных брендов появилась отметка «Оригинал», если продавец подтвердил право продавать эти товары и представил все необходимые документы.

«Значок поможет покупателям в выборе товаров известных брендов, продукцию которых часто копируют. Сейчас отметку видят только пользователи сайта, в мобильном приложении она появится чуть позже», — говорится в сообщении пресс-службы маркетплейса.

На первом этапе внедрения отметка присваивается производителям товаров известных брендов, их официальным дистрибьюторам и дилерам после проверки документов — например, действующего договора или сведений об оплате поставки

В дальнейшем возможность подтвердить оригинальность товара получат и другие продавцы маркетплейса, отмечается в сообщении.