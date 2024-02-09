Солдаты ВСУ назвали Сырского «мясником»

Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский крайне непопулярен среди военнослужащих, они называют его «мясником» и «генералом 200».

Назначение нового главкома вряд ли приведет к положительным результатам для Украины, пишет газета Politico со ссылкой на украинских военных. Сырский возглавлял украинские силы в сражении под Артемовском, где погибло много солдат ВСУ.

Об отставке главкома Валерия Залужного и назначении Сырского президент Украины Владимир Зеленский объявил вечером 8 февраля. От Сырского глава государства ждет в ближайшие дни план действий сил на 2024 год и представление «команды перезагрузки».

Сырский родился в 1965 году во Владимирской области, окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. Зеленский назвал его «наиболее опытным украинским командующим».