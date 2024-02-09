Названа способная заменить доллар новая валюта

Доллар постепенно теряет статус международного платежного средства, в будущем его может заместить коллективная валюта стран БРИКС+, полагают аналитики.

Преимущество коллективной валюты заключается в том, что залогом ее стабильности выступают сразу несколько крупнейших экономик, а не отдельное государство-лидер, пояснили эксперты, опрошенные ТАСС.

Экономисты отметили, что существенное снижение доллара в международных расчетах уже происходит, доллар из статуса всемирного платежного средства постепенно переходит в разряд региональной валюты.

Президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что с 1992 года доля стран G7 в мировой экономике упала с 47% до приблизительно 30%. При этом доля стран БРИКС, в 1992 году составлявшая всего 16%, сейчас превышает долю стран G7.