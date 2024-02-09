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Султан Малайзии захотел российский автомобиль

Источник:
Sibnet.ru
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Новый султан Малайзии Ибрагим Ибни Альмархум Султан Искандар захотел купить автомобиль российского люксового бренда Aurus, сообщил посол РФ в Куала-Лумпуре Наиль Латыпов.

«Сейчас — в связи с занятостью процессом восхождения на престол — эта тема отошла на второй план. Однако мы намерены поддерживать ее на плаву и напоминать, что мы могли бы найти возможность поставить сюда Aurus — прямо в гараж его величества», — цитирует Латыпова РИА Новости.

По словам дипломата, султан предпочитает самостоятельно ездить за рулем своих автомобилей, кроме официальных выездов. В его коллекции — несколько сотен автомобилей, как утверждается, все — в рабочем состоянии.

«Его подданные утверждают (возможно, с долей шутки), что Ибрагим имеет лицензии на управление всеми видами наземного, воздушного и морского транспорта», — отметил Латыпов.

Первым главой иностранного государства, который пересел на Aurus, стал президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. В 2022 году страна приобрела бронированный Senat Limousine.

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Топ комментариев

rumatam

что за идиотские сказки..............

Xander.Box

Это у тебя ненависть к самому себе и ко всем окружающих тебя людей

olegsbeglov

Возможно особо крупного эффекта и не будет. Но будет интересно посмотреть на новые истерики

Иркут 69

Ожидаемо. Разве кто то ожидал иного?