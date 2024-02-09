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Кремль получил десятки запросов об интервью с Путиным

Источник:
РИА Новости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: ©

Кремль за последние дни получил несколько десятков запросов об интервью с Владимиром Путиным от крупнейших мировых СМИ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Сегодня одна из главных новостей — это интервью президента американскому журналисту. Оно опубликовано. Мы, кстати говоря, наверное, за последние три-четыре дня получили несколько десятков обращений об интервью с президентом Путиным от зарубежных СМИ», — цитирует РИА Новости Пескова.

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По его словам, это и СМИ Соединенных Штатов Америки, и Франции, Италии, Австрии, Австралии. «Из многих стран мира из крупнейших СМИ», — уточнил Песков.

Он выразил признательность зарубежным массмедиа за интерес к президенту России. Песков уточнил, что по понятным причинам сейчас невозможно сделать еще интервью, но в Кремле все заявки будут иметь в виду.

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Топ комментариев

rumatam

что за идиотские сказки..............

Xander.Box

Это у тебя ненависть к самому себе и ко всем окружающих тебя людей

olegsbeglov

Возможно особо крупного эффекта и не будет. Но будет интересно посмотреть на новые истерики

Иркут 69

Ожидаемо. Разве кто то ожидал иного?