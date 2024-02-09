Росалкогольтабакконтроль призвал обязать производителей духов и туалетной воды отчитываться о доле спирта в готовой продукции, соответствующий документ был направлен в Минфин и Минпромторг.

«Эти меры позволят решить вопрос с использованием парфюмерно-косметической продукции в качестве продукции двойного назначения», — сообщили РБК в Росалкогольтабакконтроле.

Таким образом, власти решили поставить заслон производству суррогатного алкоголя под видом парфюмерной продукции.

Производителей заставят вносить эти данные в систему маркировки «Честный знак». Кроме того, предполагается внести в перечень обязательной для маркировки парфюмерии также лосьоны. Сейчас маркируются только духи и туалетная вода.