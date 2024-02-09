НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Медведев дал уничижительную оценку новому главкому ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
337 2
Президент Украины Владимир Зеленский и новый главком ВСУ Александр Сырский
Фото: President Of Ukraine from Україна / CC0

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев с отвращение высказался о новом главнокомандующем Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александром Сырским, родившимся и выросшем в России.

Медведев в своем телеграм-канале написал, что испытывает чувство ненависти к тем, «кто причастен к развалу Советского Союза (а по сути Российской империи), в результате которого исчезла огромная страна, балансировавшая миропорядок и миллионы людей были обречены на страдания и смерть».

Он также чувство омерзения «омерзения к человеку, который был советским русским офицером, а стал бандеровским предателем, который нарушил присягу и служит нацистам, уничтожая своих близких».

«Пусть земля горит у него под ногами!» — резюмировал Медведев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного и назначил на его место командующего сухопутными войсками Сырского.

Сырский родился в 1965 году во Владимирской области. Окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. В России живут его родители и родной брат. Он давно разорвал с ними связи.

Тема: Военная операция на Украине
Самое важное из «американского» интервью Путина
Зеленский сменил Залужного на «генерала‑катафалка»
Российский танкист пощадил экипаж Bradley из-за сына
Кулеба заявил о неспособности ЕС соперничать с Россией в оборонке
смотреть все
Оборона #Военная политика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Никита Кологривый со скандалом ушел с передачи Гордона
Найден быстрый способ «сломать» Windows 11
Польша пригрозила ликвидировать Калининградскую область
Российский танкист пощадил экипаж Bradley из-за сына
Обсуждение (2)
О самом главном
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Как язык тела выдает вруна
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как правильно искать работу в 2024 году
Все статьи
Мультимедиа
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
54
Премьер Британии заявил о готовности отразить нападение России
43
Польша пригрозила ликвидировать Калининградскую область
41
Украина продлила военное положение и мобилизацию
37
Бойцы СВО получат новейшее антиматериальное оружие
36
Бориса Акунина заочно арестовали за призывы к терроризму