Медведев дал уничижительную оценку новому главкому ВСУ

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев с отвращение высказался о новом главнокомандующем Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александром Сырским, родившимся и выросшем в России.

Медведев в своем телеграм-канале написал, что испытывает чувство ненависти к тем, «кто причастен к развалу Советского Союза (а по сути Российской империи), в результате которого исчезла огромная страна, балансировавшая миропорядок и миллионы людей были обречены на страдания и смерть».

Он также чувство омерзения «омерзения к человеку, который был советским русским офицером, а стал бандеровским предателем, который нарушил присягу и служит нацистам, уничтожая своих близких».

«Пусть земля горит у него под ногами!» — резюмировал Медведев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного и назначил на его место командующего сухопутными войсками Сырского.

Сырский родился в 1965 году во Владимирской области. Окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. В России живут его родители и родной брат. Он давно разорвал с ними связи.