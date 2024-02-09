НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Китайская компания раньше АвтоВАЗа назвала машину на кириллице

Источник:
Sibnet.ru
369 2
«Паладин»
Фото: © Oting

Внедорожник Oting Paladin на российском рынке получит имя «Паладин» на кириллице, сообщила компания Sinomach Automobile.

«Решение направлено на укрепление и развитие двустороннего сотрудничества в честь 75-летия установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Китаем», — говорится в сообщении компании.

«Паладин» — это внедорожник Nissan Terra пятилетней давности с незначительными изменениями. Оснащен двухлитровым турбомотором Mitsubishi 4K31 мощностью 228 лошадиных сил, восьмиступенчатым «автоматом» ZF, а также системой полного привода.

Автомобиль предложат в четырех комплектациях. Базовая получит люк с электроприводом, парктроники, систему кругового обзора, светодиодную оптику. Цены от 3,8 миллиона до 4,5 миллиона рублей.

Глава Минпромторга Денис Мантуров предлагал АвтоВАЗу подумать о переходе на кириллицу в названиях автомобилей. Президент компании Максим Соколов отмечал, что автопроизводитель будет исходить из экономической целесообразности.

Еще по теме
Представлен обновленный дизайн автомобиля «Атом». ФОТО
АвтоВАЗ улучшил безопасность Lada Vesta
Новый бренд электромобилей запустят в России
Почему автомобили самовозгораются
смотреть все
Авто #Автопром #Авторынок
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Опасное вождение
Самое популярное
Никита Кологривый со скандалом ушел с передачи Гордона
Найден быстрый способ «сломать» Windows 11
Польша пригрозила ликвидировать Калининградскую область
Российский танкист пощадил экипаж Bradley из-за сына
Обсуждение (2)
Картина дня
Кремль опубликовал полное видео интервью Путина Такеру Карлсону
Медведев дал уничижительную оценку новому главкому ВСУ
Путин назвал Маска неудержимым и умным человеком
Китайская компания раньше АвтоВАЗа назвала машину на кириллице
О самом главном
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Как язык тела выдает вруна
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как правильно искать работу в 2024 году
Все статьи
Мультимедиа
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

rumatam

что за идиотские сказки..............

olegsbeglov

Возможно особо крупного эффекта и не будет. Но будет интересно посмотреть на новые истерики

GammiPluh

Я бы в их морепродуктах тоже бы муху-горбатку поискал

fireworker

Зачем лепить муху-горбатку, обязательный ритуал? Сказали просто "вы - недружественны", больше с вами...