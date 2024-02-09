Китайская компания раньше АвтоВАЗа назвала машину на кириллице

Внедорожник Oting Paladin на российском рынке получит имя «Паладин» на кириллице, сообщила компания Sinomach Automobile.

«Решение направлено на укрепление и развитие двустороннего сотрудничества в честь 75-летия установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Китаем», — говорится в сообщении компании.

«Паладин» — это внедорожник Nissan Terra пятилетней давности с незначительными изменениями. Оснащен двухлитровым турбомотором Mitsubishi 4K31 мощностью 228 лошадиных сил, восьмиступенчатым «автоматом» ZF, а также системой полного привода.

Автомобиль предложат в четырех комплектациях. Базовая получит люк с электроприводом, парктроники, систему кругового обзора, светодиодную оптику. Цены от 3,8 миллиона до 4,5 миллиона рублей.

Глава Минпромторга Денис Мантуров предлагал АвтоВАЗу подумать о переходе на кириллицу в названиях автомобилей. Президент компании Максим Соколов отмечал, что автопроизводитель будет исходить из экономической целесообразности.