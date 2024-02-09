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Наталия Гулькина пожаловалась на маленькую пенсию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: YanaMandrik / CC BY 4.0

Экс-солистка группы «Мираж» Наталья Гулькина призналась, что ей приходиться работать, чтобы обеспечить себя, поскольку пенсия у нее очень маленькая.

«Я работающий пенсионер. Потому что на те несколько тысяч рублей, что мне насчитали при моем-то стаже, прожить невозможно. Большая пенсия – это мираж», — сказала Гулькина в интервью изданию Prozvezd.

Артистка призналась, что для увеличения пенсии нужно звание. Она собирала нужные бумаги, но не довела это дело до финала.

По словам 59-летней  Гулькиной, она не просит никаких званий, но без денег прожить невозможно.

«А мне нужно кормить не только себя, но и 11 котов, большинство из которых я подобрала на улице. Также дома у меня два больших аквариума с рыбками. Это мой маленький рай», — пожаловалась певица.

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Топ комментариев

rumatam

что за идиотские сказки..............

olegsbeglov

Возможно особо крупного эффекта и не будет. Но будет интересно посмотреть на новые истерики

GammiPluh

Я бы в их морепродуктах тоже бы муху-горбатку поискал

fireworker

Зачем лепить муху-горбатку, обязательный ритуал? Сказали просто "вы - недружественны", больше с вами...