Аверин объяснил любовь зрителя к его герою в «Склифосовском»

Актер Максим Аверин рассказал о новом сезоне сериала «Склифосовский», премьера которого состоялась на канале «Россия» 5 февраля, и объяснил, почему его героя так любят зрители.

По словам Аверина, он понимает, почему его герой, хирург Олег Брагин, так полюбился зрителям. Дело вовсе не во внешности, а «в стержне и мощнейшей энергетике персонажа».

Также актер порассуждал на тему успеха сериала, который выходит с 2012 года и остается популярным у зрителей.

«Есть много проектов, которые начинали блистательно, но сдувались. Я убедился в этом на личном опыте. Для меня рейтинг успеха нашего сериала только один – зрители, которые нас смотрят и постоянно пишут слова благодарности. Этот рейтинг нельзя высчитать цифрами, это другая энергия. Она гораздо мощнее», — сказал Аверин на встрече с поклонниками в рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ.