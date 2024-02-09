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Аверин объяснил любовь зрителя к его герою в «Склифосовском»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба телеканала «Россия»

Актер Максим Аверин рассказал о новом сезоне сериала «Склифосовский», премьера которого состоялась на канале «Россия» 5 февраля, и объяснил, почему его героя так любят зрители.

По словам Аверина, он понимает, почему его герой, хирург Олег Брагин, так полюбился зрителям. Дело вовсе не во внешности, а «в стержне и мощнейшей энергетике персонажа».

Также актер порассуждал на тему успеха сериала, который выходит с 2012 года и остается популярным у зрителей.

О чем 11-й сезон «Склифосовского»

«Есть много проектов, которые начинали блистательно, но сдувались. Я убедился в этом на личном опыте. Для меня рейтинг успеха нашего сериала только один – зрители, которые нас смотрят и постоянно пишут слова благодарности. Этот рейтинг нельзя высчитать цифрами, это другая энергия. Она гораздо мощнее», — сказал Аверин на встрече с поклонниками в рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

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Топ комментариев

rumatam

что за идиотские сказки..............

olegsbeglov

Возможно особо крупного эффекта и не будет. Но будет интересно посмотреть на новые истерики

GammiPluh

Я бы в их морепродуктах тоже бы муху-горбатку поискал

fireworker

Зачем лепить муху-горбатку, обязательный ритуал? Сказали просто "вы - недружественны", больше с вами...