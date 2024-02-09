Байден заявил, что у него нет проблем с памятью

Президент США Джо Байден, после доклада спецпрокурора, где он был назван «пожилым человеком с плохой памятью», заявил, что с ним все в порядке.

«Я пожилой человек с добрыми намерениями, и я знаю, что я, черт возьми, делаю. <…> С моей памятью все хорошо. Моя память... Посмотрите, чего я добился за время президентства», — приводит РБК слова Байдена, сказанные в ответ на вопрос журналиста о состоянии его памяти.

И уже через несколько минут, говоря о конфликте Израиля и ХАМАС, Байден назвал египетского лидера Абдель Фаттаха ас-Сиси «президентом Мексики».

В отчете прокурора утверждалось, что Байден во время общения со следователями не мог вспомнить несколько моментов, в частности — когда он занимал должность вице-президента (2009-2017), и когда умер его старший сын (он скончался в мае 2015 года).