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Ида Галич похвалила Кологривого за «нестабильное» поведение

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Никиты Кологривого

Блогер Ида Галич использовала шум вокруг выходок Никиты Кологривого в своих юмористических скетчах, а также высказалась по поводу поведения актера.

«Мне, кстати, Никита импонирует. Одиозный такой фрешмен. Растормошил тусовочку», — написала Галич про Кологривого в телеграм-канале.

Популярность Кологривого стала массовой после сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», хотя до этого проекта он снялся еще в 60 фильмах и сериалах. Теперь актер ходит на интервью, где позволяет громко и нелицеприятно высказываться в адрес коллег по кадру.

За месяц после выхода «Слова пацана» Кологривый оказался в центре обсуждения СМИ. То он со скандаломуходит со съемок, то унижает актеров и режиссеров. При этом Кологривый пропагандирует любовь к зрителям и высказывается за российское кино.

«Не все действия Никиты у меня вызывают положительные эмоции, но по многим исследованиям, когда звездный представитель ведет себя с подобной тактикой (хорошо-плохо-хорошо) и дает зрителю то сладкий пряник, то шлепает ремнем, именно это вызывает у людей желание с жадностью наблюдать за своим кумиром», — отметила Ида Галич.

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