На рекламу в кинотеатрах пожаловались в Минкульт

Просьба обязать кинотеатры сообщать зрителям о времени начала фактического показа фильма после рекламных материалов поступила в Министерство культуры России.

В Минкульт обратился директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, он недоволен, что зрители начала показа самого фильма вынуждены тратить от 5 до 30 минут на просмотр рекламных материалов, сообщает RT.

Из-за этого посетители кинотеатра не могут определить время окончания сеанса и, возможно, вынуждены нести дополнительные затраты (например, на паркинг), оплачивая при этом просмотр рекламы из личных средств.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб не согласилась с таким предложением. По ее мнению, зрители уже давно знают, что перед показом фильма 10-15 минут уходит на рекламу и трейлеры, а тем временем реклама обеспечивает учреждениям дополнительные доходы.

Вместе с тем парламентарий согласилась, что трейлеры и реклама перед сеансом действительно может вызывать недовольство зрителей.