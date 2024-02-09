НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Зеленский сменил Залужного на «генерала‑катафалка»

Источник:
Sibnet.ru
893 6

Указ об отставке Валерия Залужного с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) опубликован на сайте украинского президента Владимира Зеленского.

Президент поблагодарил Залужного «за два года защиты» и «за каждую победу, которую мы добились вместе». «Откровенно поговорили сегодня о том, что нужны изменения в армии. Срочные изменения», — заявил Зеленский.

По его словам, руководить ВСУ будет «новая управленческая команда». Следом был опубликован указ о назначении главкомом Александра Сырского, ранее занимавшего пост командующего сухопутными войскам.

Сырский родился в 1965 году во Владимирской области. Окончил Московское высшее общевойсковое командное училище.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЧем грозит отставка Залужного

Новый главком «прославился» бессмысленной обороной Бахмута (Артемовска), прозванной «бахмутской мясорубкой». Там были уничтожены лучшие части ВСУ, за что Сырский получил прозвище «генерал-катафалк».

Впоследствии Сырский пообещал Зеленскому отбить Бахмут, но в течение нескольких месяцев успехов не добился. Украинские силы понесли при этом большие потери. Залужный был противником подобных операций, чем вызывал гнев Зеленского.

Тема: Военная операция на Украине
Российский танкист пощадил экипаж Bradley из-за сына
Кулеба заявил о неспособности ЕС соперничать с Россией в оборонке
Взрывы прогремели в Киеве и ряде других регионов Украины
Госдеп отказался комментировать данные о сбитии Ил‑76 из Patriot
смотреть все
Оборона #Военная политика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Никита Кологривый со скандалом ушел с передачи Гордона
Найден быстрый способ «сломать» Windows 11
Польша пригрозила ликвидировать Калининградскую область
Российский танкист пощадил экипаж Bradley из-за сына
Обсуждение (6)
Картина дня
Зеленский сменил Залужного на «генерала‑катафалка»
Байден заявил, что у него нет проблем с памятью
Китайские банки стали возвращать платежи из России
Российский танкист пощадил экипаж Bradley из-за сына
О самом главном
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Как язык тела выдает вруна
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как правильно искать работу в 2024 году
Как мужчины переживают расставание
Все статьи
Мультимедиа
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

rumatam

что за идиотские сказки..............

olegsbeglov

Возможно особо крупного эффекта и не будет. Но будет интересно посмотреть на новые истерики

fireworker

Зачем лепить муху-горбатку, обязательный ритуал? Сказали просто "вы - недружественны", больше с вами...

GammiPluh

Я бы в их морепродуктах тоже бы муху-горбатку поискал