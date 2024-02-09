Указ об отставке Валерия Залужного с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) опубликован на сайте украинского президента Владимира Зеленского.

Президент поблагодарил Залужного «за два года защиты» и «за каждую победу, которую мы добились вместе». «Откровенно поговорили сегодня о том, что нужны изменения в армии. Срочные изменения», — заявил Зеленский.

По его словам, руководить ВСУ будет «новая управленческая команда». Следом был опубликован указ о назначении главкомом Александра Сырского, ранее занимавшего пост командующего сухопутными войскам.

Сырский родился в 1965 году во Владимирской области. Окончил Московское высшее общевойсковое командное училище.

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Новый главком «прославился» бессмысленной обороной Бахмута (Артемовска), прозванной «бахмутской мясорубкой». Там были уничтожены лучшие части ВСУ, за что Сырский получил прозвище «генерал-катафалк».

Впоследствии Сырский пообещал Зеленскому отбить Бахмут, но в течение нескольких месяцев успехов не добился. Украинские силы понесли при этом большие потери. Залужный был противником подобных операций, чем вызывал гнев Зеленского.