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Путин наградил Кадырова очередным орденом

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени, соответствующий указ опубликован на портале правой информации.

Кадыров представлен к ордену за «большой вклад в укрепление российской государственности, обороноспособности страны и социально-экономическое развитие Чеченской Республики», отмечается в документе.

Кадырова раньше уже награждали орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней. Кроме того, глава республики имеет звание Героя России, а также награжден орденом Александра Невского, орденом Мужества и орденом Почета.

Также указом главы государства ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени удостоился спикер чеченского парламента Магомед Даудов.

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Политика #Россия
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