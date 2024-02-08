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#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Найдены признаки обитаемости ледяной «Звезды Смерти»

Источник:
Nature
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Мимас, один из спутников Сатурна, может иметь условия для существования жизни благодаря наличию подледного океана, выяснила команда французских астрономов из Парижской обсерватории.

До недавнего времени считалось, что жидкой воды на этом спутнике Сатурна нет. Однако ученые зафиксировали странные колебания во время вращения луны и движения космического тела по орбите.

Такие вибрации возможны только в случае особенной формы каменного ядра либо наличия большого объема воды. При этом к Мимаса не может быть плоского ядра, поэтому единственным объяснением аномалии является подледный океан.

Согласно моделированию, океан залегает на глубине от 20 до 30 километров под ледяной поверхностью Мимаса. Водная масса может покрывать не менее 50% поверхности луны, при этом океан появился относительно недавно — в интервале от двух от 25 миллионов лет назад.

Мимас имеет 396 километров в поперечнике и полностью покрыт льдом. Спутник прозвали «Звездой Смерти» из-за огромного кратера, который придает небесному телу внешнее сходство с космической станцией из фантастической саги «Звездные Войны».

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Топ комментариев

rumatam

что за идиотские сказки..............

olegsbeglov

Возможно особо крупного эффекта и не будет. Но будет интересно посмотреть на новые истерики

GammiPluh

Я бы в их морепродуктах тоже бы муху-горбатку поискал

fireworker

Зачем лепить муху-горбатку, обязательный ритуал? Сказали просто "вы - недружественны", больше с вами...