Путин и Си Цзиньпин обсудили Украину

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает пресс-служба Кремля. Разговор продлился час, уточнил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

В ходе переговоров Путин и Си Цзиньпин подвели итоги прошлого года и обсудили планы на предстоящий период. В частности, обсуждалась ситуация на Украине. Председатель КНР подчеркнул важность поддержания тесного стратегического взаимодействия с РФ.

В свою очередь, Путин подчеркнул принципиальную позицию Москвы по тайваньскому вопросу — приверженность политике «одного Китая». Президент России и председатель КНР договорились и дальше активно взаимодействовать на международной арене.

Лидеры также обсудили важность противодействия иностранному вмешательству во внутренние дела их стран. Си Цзиньпин отметил, что обеим странам следует решительно отвергать такие попытки.