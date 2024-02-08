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Путин и Си Цзиньпин обсудили Украину

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает пресс-служба Кремля. Разговор продлился час, уточнил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

В ходе переговоров Путин и Си Цзиньпин подвели итоги прошлого года и обсудили планы на предстоящий период. В частности, обсуждалась ситуация на Украине. Председатель КНР подчеркнул важность поддержания тесного стратегического взаимодействия с РФ.

В свою очередь, Путин подчеркнул принципиальную позицию Москвы по тайваньскому вопросу — приверженность политике «одного Китая». Президент России и председатель КНР договорились и дальше активно взаимодействовать на международной арене.

Лидеры также обсудили важность противодействия иностранному вмешательству во внутренние дела их стран. Си Цзиньпин отметил, что обеим странам следует решительно отвергать такие попытки.

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Политика #Мир #Россия
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rumatam

что за идиотские сказки..............

olegsbeglov

Возможно особо крупного эффекта и не будет. Но будет интересно посмотреть на новые истерики

GammiPluh

Я бы в их морепродуктах тоже бы муху-горбатку поискал

fireworker

Зачем лепить муху-горбатку, обязательный ритуал? Сказали просто "вы - недружественны", больше с вами...