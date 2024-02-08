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Ученые прорастили семена в лунном грунте. ФОТО

Источник:
Space.com
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Исследователи вырастили семена нута в искусственном аналоге лунного грунта. Успех эксперимента может упростить снабжение продовольствием будущих баз на Луне.

Ученым из Техасского университета удалось вырастить семена нута в компактных горшках, заполненных химическим аналогом лунного грунта, увлажненного очищенной водой. Процесс занял всего 13 дней.

Специалисты отмечают, что выращивание растений в лунном грунте — непростая задача. Ведь почва естественного спутника Земли лишена питательных веществ и микроорганизмов. Кроме того, на рост и развитие растений будет оказывать влияние ослабленная гравитация.

Растение на лунном грунте
Растение на лунном грунте
Фото: © Courtesy of Jessica Atkin

Эксперимент показал, что проросшие растения столкнулись с дефицитом хлорофилла, пониженной площадью листьев и низким ветвлением побегом. Тем не менее, результат указывает на принципиальную возможность выращивания бобовых растений на поверхности Луны.

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