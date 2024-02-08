Назван самый популярный смартфон в мире

Самыми популярными в мире по итогам 2023 года оказались смартфоны Apple, первое место занял iPhone 14 Pro Max, следует из обнародованных данных компании Canalys.

Так, всего за прошлый год заказчикам было отгружено 34 миллиона экземпляров iPhone 14 Pro Max, это лучший показатель среди всех смартфонов. На втором месте оказался модель iPhone 15 Pro Max — 33 миллиона экземпляров.

На третьей позиции в рейтинге iPhone 14, тираж которого составил 29 миллионов штук. Почти столько же у iPhone 14 Pro. У iPhone 14 суммарные продажи превысили 23 миллиона экземпляров.

Только на шестом месте в рейтинге оказался другой производитель — Samsung Galaxy A14 4G был продан тиражом в 21 миллион. Кроме этого, в топ-10 еще две модели южнокорейского производителя — Galaxy A54 и Galaxy A14 5G.