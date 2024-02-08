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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украина пожаловалась на тотальную нехватку снарядов

Источник:
The Wall Street Journal
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Украинская армия испытывает серьезную нехватку артиллерийских боеприпасов, сообщил американской газете The Wall Street Journal представитель Службы безопасности Украины.

По данным собеседника издания, на один выпущенный Вооруженными силами Украины снаряд в настоящее время приходится десять российских. Он уточнил, что сейчас украинские войска находятся «в крайне невыгодном положении» из-за нехватки всех видов техники.

Другие собеседники американского издания в Киеве рассказали, что подразделениям ВСУ приходится экономить боеприпасы из опасений, что США в дальнейшем сократят военную помощь.

Один из украинских военных подчеркнул, что после неудачной прошлогодней попытки масштабного контрнаступления ВСУ их запасы живой силы и техники сильно истощены, в связи с чем Украина вынуждена вести оборонительную борьбу.

В марте 2023 года глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о намерении ЕС поставить на Украину к марту 2024 года 1 миллион снарядов. Однако этот план не удалось выполнить из-за задержек производства и опасений по поводу истощения запасов стран ЕС.

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Оборона #Конфликты #Оружие
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rumatam

что за идиотские сказки..............

olegsbeglov

Возможно особо крупного эффекта и не будет. Но будет интересно посмотреть на новые истерики

GammiPluh

Я бы в их морепродуктах тоже бы муху-горбатку поискал

fireworker

Зачем лепить муху-горбатку, обязательный ритуал? Сказали просто "вы - недружественны", больше с вами...