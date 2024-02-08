Украинская армия испытывает серьезную нехватку артиллерийских боеприпасов, сообщил американской газете The Wall Street Journal представитель Службы безопасности Украины.

По данным собеседника издания, на один выпущенный Вооруженными силами Украины снаряд в настоящее время приходится десять российских. Он уточнил, что сейчас украинские войска находятся «в крайне невыгодном положении» из-за нехватки всех видов техники.

Другие собеседники американского издания в Киеве рассказали, что подразделениям ВСУ приходится экономить боеприпасы из опасений, что США в дальнейшем сократят военную помощь.

Один из украинских военных подчеркнул, что после неудачной прошлогодней попытки масштабного контрнаступления ВСУ их запасы живой силы и техники сильно истощены, в связи с чем Украина вынуждена вести оборонительную борьбу.

В марте 2023 года глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о намерении ЕС поставить на Украину к марту 2024 года 1 миллион снарядов. Однако этот план не удалось выполнить из-за задержек производства и опасений по поводу истощения запасов стран ЕС.