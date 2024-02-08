Китайские банки стали возвращать платежи из России

Банки Китая начали возвращать платежи из России, такие действия связаны с опасениями вторичных санкций, сообщил заместитель председателя правления МСП Банка Алексей Потапов.

В первую очередь это касается сделок, связанных с санкционными товарами — в частности, металлами и комплектующими для компьютеров. При этом некоторые кредитные учреждения продолжают работать с Россией.

«На текущий момент мы советуем клиентам предложить своим контрагентам открывать корсчета в других китайских банках, которые ведут бизнес с российскими банками», — пояснил Потапов.

Эксперты напомнил, что ранее крупнейший для российских импортеров Chouzhou Commercial Bank уведомил клиентов о прекращении работы с российскими организациями.