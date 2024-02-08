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Китайские банки стали возвращать платежи из России

Источник:
РИА Новости
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Банки Китая начали возвращать платежи из России, такие действия связаны с опасениями вторичных санкций, сообщил заместитель председателя правления МСП Банка Алексей Потапов.

В первую очередь это касается сделок, связанных с санкционными товарами — в частности, металлами и комплектующими для компьютеров. При этом некоторые кредитные учреждения продолжают работать с Россией.

«На текущий момент мы советуем клиентам предложить своим контрагентам открывать корсчета в других китайских банках, которые ведут бизнес с российскими банками», — пояснил Потапов.

Эксперты напомнил, что ранее крупнейший для российских импортеров Chouzhou Commercial Bank уведомил клиентов о прекращении работы с российскими организациями.

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Топ комментариев

rumatam

что за идиотские сказки..............

olegsbeglov

Возможно особо крупного эффекта и не будет. Но будет интересно посмотреть на новые истерики

GammiPluh

Я бы в их морепродуктах тоже бы муху-горбатку поискал

fireworker

Зачем лепить муху-горбатку, обязательный ритуал? Сказали просто "вы - недружественны", больше с вами...