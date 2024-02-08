МО предложило единый предельный возраст для военнослужащих

Минобороны разработало законопроект, установливающий единый предельный возраст пребывания на службе в период мобилизации, военного положения или военного времени для контрактников и мобилизованных.

Предельный возраст в период мобилизации составит для высших офицеров до 70 лет, остальных — 65 лет. «Действие законопроекта распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года», — приводит РБК пояснительную записку.

Минобороны считает, что принятие этой инициативы позволит обеспечить необходимый уровень укомплектованности армии и сохранить ее боеспособность.

Сейчас предельный возраст для генералов, адмиралов, генерал-полковников составляет 65 лет, генерал-лейтенантов, вице-адмиралов, генерал-майоров, контр-адмиралов — 60 лет, полковников и капитанов первого ранга — 55 лет, военнослужащих с иным воинским званием — 50 лет.