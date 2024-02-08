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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

МО предложило единый предельный возраст для военнослужащих

Источник:
РБК
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Минобороны разработало законопроект, установливающий единый предельный возраст пребывания на службе в период мобилизации, военного положения или военного времени для контрактников и мобилизованных.

Предельный возраст в период мобилизации составит для высших офицеров до 70 лет, остальных — 65 лет. «Действие законопроекта распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года», — приводит РБК пояснительную записку. 

Минобороны считает, что принятие этой инициативы позволит обеспечить необходимый уровень укомплектованности армии и сохранить ее боеспособность.

Сейчас  предельный возраст для генералов, адмиралов, генерал-полковников составляет 65 лет, генерал-лейтенантов, вице-адмиралов, генерал-майоров, контр-адмиралов — 60 лет, полковников и капитанов первого ранга — 55 лет, военнослужащих с иным воинским званием — 50 лет.

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Оборона #Армия
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