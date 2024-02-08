Миллиардер Анисимов отказался от российского гражданства

Бывший владелец девелоперской компании Coalco International миллиардер Василий Анисимов отказался от российского гражданства.

Анисимов официально вышел из гражданства России в сентябре 2022 года, пишет Forbes со ссылкой на предоставленные бизнесменом документы. После отказа от гражданства миллиардер въезжает в Россию по бизнес-визе.

В декабре 2022 года Василий Анисимов получил гражданство Хорватии. Это было указано в уведомлении, которое миллиардер подал в Регистрационную палату Великобритании. У миллиардера есть также гражданство Доминиканской Республики.

Forbes оценивает состояние Василия Анисимова в 1,6 миллиарда долларов. У него есть бизнес-активы в Хорватии, ОАЭ, Казахстане и Африке.