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Миллиардер Анисимов отказался от российского гражданства

Источник:
Sibnet.ru
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Бывший владелец девелоперской компании Coalco International миллиардер Василий Анисимов отказался от российского гражданства.

Анисимов официально вышел из гражданства России в сентябре 2022 года, пишет Forbes со ссылкой на предоставленные бизнесменом документы. После отказа от гражданства миллиардер въезжает в Россию по бизнес-визе.

В декабре 2022 года Василий Анисимов получил гражданство Хорватии. Это было указано в уведомлении, которое миллиардер подал в Регистрационную палату Великобритании. У миллиардера есть также гражданство Доминиканской Республики.

Forbes оценивает состояние Василия Анисимова в 1,6 миллиарда долларов. У него есть бизнес-активы в Хорватии, ОАЭ, Казахстане и Африке.

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rumatam

что за идиотские сказки..............

olegsbeglov

Возможно особо крупного эффекта и не будет. Но будет интересно посмотреть на новые истерики

GammiPluh

Я бы в их морепродуктах тоже бы муху-горбатку поискал

fireworker

Зачем лепить муху-горбатку, обязательный ритуал? Сказали просто "вы - недружественны", больше с вами...