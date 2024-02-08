НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

ЦИК отказал Надеждину в регистрации кандидатом на выборы президента

Источник:
Sibnet.ru
400 8

Центризбирком отказал в регистрации представителю партии «Гражданская инициатива» Бориса Надеждина кандидатом на должность президента России. Решение было принято комиссией единогласно.

По итогам проверки ЦИК признал недействительными 9 147 подписей в поддержку Бориса Надеждина. Достоверными признаны 95 587 подписей. Политик заявил о намерении обжаловать решение Центризбиркома в Верховном суде РФ.

Надеждин назвал решение об отказе в регистрации кандидатом ожидаемым. По его словам, претензий к ЦИК у него нет, но есть претензии к законодателям, так как собрать качественные подписи избирателей в короткие сроки практически невозможно.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение ЦИК об отказе в регистрации господина Надеждина кандидатом, отметил, что в собранных политиком подписях «было много огрехов».

Также ЦИК отказал в регистрации лидеру «Коммунистов России» Сергею Малинковичу. У него 96 019 подписей признаны действительными, 8 979 — недействительными.

Еще по теме
Депутат Госдумы призвал к борьбе с доносительством в России
Песков оценил возможность запрета VPN в России
Бориса Акунина заочно арестовали за призывы к терроризму
Более 1 млн россиян проголосуют онлайн на выборах президента
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Никита Кологривый со скандалом ушел с передачи Гордона
Найден быстрый способ «сломать» Windows 11
Польша пригрозила ликвидировать Калининградскую область
Китай удивило обращение Шойгу к министру обороны
Обсуждение (8)
Мультимедиа
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
54
Премьер Британии заявил о готовности отразить нападение России
52
Киев пообещал демилитаризованную зону «до Москвы»
41
Украина продлила военное положение и мобилизацию
40
Польша пригрозила ликвидировать Калининградскую область
37
Бойцы СВО получат новейшее антиматериальное оружие