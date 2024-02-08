ЦИК отказал Надеждину в регистрации кандидатом на выборы президента

Центризбирком отказал в регистрации представителю партии «Гражданская инициатива» Бориса Надеждина кандидатом на должность президента России. Решение было принято комиссией единогласно.

По итогам проверки ЦИК признал недействительными 9 147 подписей в поддержку Бориса Надеждина. Достоверными признаны 95 587 подписей. Политик заявил о намерении обжаловать решение Центризбиркома в Верховном суде РФ.

Надеждин назвал решение об отказе в регистрации кандидатом ожидаемым. По его словам, претензий к ЦИК у него нет, но есть претензии к законодателям, так как собрать качественные подписи избирателей в короткие сроки практически невозможно.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение ЦИК об отказе в регистрации господина Надеждина кандидатом, отметил, что в собранных политиком подписях «было много огрехов».

Также ЦИК отказал в регистрации лидеру «Коммунистов России» Сергею Малинковичу. У него 96 019 подписей признаны действительными, 8 979 — недействительными.