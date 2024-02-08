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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российский танкист пощадил экипаж Bradley из-за сына

Источник:
Sibnet.ru
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Командир российского танка во время боя с украинской боевой машиной пехоты Bradley прекратил вести огонь, когда понял, что в составе вражеского экипажа находится его сын.

Историю встречи на поле боя рассказал 19-летний Александр, который ушел воевать на сторону ВСУ. Во время сражения его отец, российский танкист, перестал вести ответный огонь, поняв, с кем встретился, пишет Newsweek.

«Он сказал: "Сынок, как только я узнал, что это ты, я перестал стрелять". Я ответил: "Ну и что?», — пересказал затем телефонную беседу с отцом Александр.

Военнослужащий ВСУ уточнил, что позднее российский танк был подбит украинским дроном, в результате отец Александра погиб.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия #Конфликты
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