Российский танкист пощадил экипаж Bradley из-за сына

Командир российского танка во время боя с украинской боевой машиной пехоты Bradley прекратил вести огонь, когда понял, что в составе вражеского экипажа находится его сын.

Историю встречи на поле боя рассказал 19-летний Александр, который ушел воевать на сторону ВСУ. Во время сражения его отец, российский танкист, перестал вести ответный огонь, поняв, с кем встретился, пишет Newsweek.

«Он сказал: "Сынок, как только я узнал, что это ты, я перестал стрелять". Я ответил: "Ну и что?», — пересказал затем телефонную беседу с отцом Александр.

Военнослужащий ВСУ уточнил, что позднее российский танк был подбит украинским дроном, в результате отец Александра погиб.