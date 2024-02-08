Составлен список профессий с наибольшим риском выгорания

Специалисты, работающие с людьми и с финансами, больше всего подвержены профессиональному выгоранию, выяснили аналитики исследовательского центра «Зарплаты.ру».

«В пятерку наиболее подверженных эмоциональному и физическому истощению попали работники сферы услуг, менеджеры по продажам, бухгалтеры, финансисты и экономисты», — приводит РИА Новости результаты исследования.

Первым признаком выгорания считается раздражительность сотрудника. Далее следуют падение эффективности работы, пессимистичные настроения, конфликты работника при решении рабочих задач и тревожность.

Основными методами борьбы с выгоранием считают: краткосрочный отпуск на пару дней, индивидуальную работу с сотрудником, испытывающим сложности, встречи с психологом, перевод на другую должность.

Чувство профессионального комфорта у сотрудников формируют стабильная зарплата, дружелюбная атмосфера в коллективе, адекватное руководство, уютный офис, и репутация компании.