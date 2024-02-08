Появился новый вариант замены Деппа в «Пиратах Карибского моря»

Создатели франшизы «Пираты Карибского моря» хотят снять фильм с женщиной в главной роли, на замену Джонни Деппа уже нашли кандидатуру.

Изначально рассматривался вариант «Пиратов» с Марго Робби. Но разработка фильма не дошла до рабочей версии и теперь инсайдеры сообщают о новой актрисе для фильма.

Индустриальный инсайдер Дэниел Рихтман сообщил в соцсети, что на роль «замены Деппа» рассматривают актрису Айо Эдебири («Медведь»).

Она может исполнить роль знаменитой ирландской пиратки Энн Бонни, которая также была известна как «Повелительница морей».

Официальных подтверждений версии о фильме «Пираты Карибского моря» с Эдебири или другой актрисе пока нет.