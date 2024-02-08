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Вышел тизер сериала «13 клиническая. Начало» с Прилучным

Источник:
Sibnet.ru
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Онлайн-кинотеатр «Иви» представил первый тизер сериала «13 клиническая. Начало» с Павлом Прилучным в главной роли.

События в сериале развернутся в научно-исследовательском институте, который становится загадочной медклиникой. Героям предстоит работать с пациентами, чьи тела оказались под влиянием опасных сущностей.

Прилучный в сериале «13 клиническая. Начало» сыграл руководителя больницы. В актерском составе также Ирина Старшенбаум, Сергей Гилев, Виктория Исакова, Татьяна Яхина, Павел Попов, Игорь Миркурбанов, Светлана Степанковская.

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Топ комментариев

olegsbeglov

Возможно особо крупного эффекта и не будет. Но будет интересно посмотреть на новые истерики

GammiPluh

Взрывы на Украине, а упал у нас сайт Сибнета

anubis77

Точняк, а ещё опастно полицейским говорить, что тебе пофиг на доклады МО и хвалить западные вещи. Ты...

GammiPluh

тоже кажется что она ненужное и токсичное образование