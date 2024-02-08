Вышел тизер сериала «13 клиническая. Начало» с Прилучным

Онлайн-кинотеатр «Иви» представил первый тизер сериала «13 клиническая. Начало» с Павлом Прилучным в главной роли.

События в сериале развернутся в научно-исследовательском институте, который становится загадочной медклиникой. Героям предстоит работать с пациентами, чьи тела оказались под влиянием опасных сущностей.

Прилучный в сериале «13 клиническая. Начало» сыграл руководителя больницы. В актерском составе также Ирина Старшенбаум, Сергей Гилев, Виктория Исакова, Татьяна Яхина, Павел Попов, Игорь Миркурбанов, Светлана Степанковская.