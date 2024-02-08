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Банки зафиксировали резкий скачок спроса на вклады

Источник:
«Известия»
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Спрос на депозиты в январе подскочил вопреки сезонности. Россияне положили на вклады в разы больше средств, чем в январе 2023 года, следует из отчетов банков.

«Показатель сопоставим с последними месяцами года, когда запускаются стимулирующие и акционные предложения», — сказал «Известиям» руководитель продуктов и сервисов банка ДОМ.РФ Никита Казанцев.

Рост накоплений впервые существенно превысил традиционный отток с текущих счетов, отметила директор департамента транзакционного и сберегательного розничного бизнеса Росбанка Ирина Баранова.

Причина в высоких ставках: они поднялись до 15-16%. Они стимулировали россиян придерживаться сберегательной тактики даже в период длинных январских выходных, пояснила начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.

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Топ комментариев

olegsbeglov

Возможно особо крупного эффекта и не будет. Но будет интересно посмотреть на новые истерики

GammiPluh

Взрывы на Украине, а упал у нас сайт Сибнета

anubis77

Точняк, а ещё опастно полицейским говорить, что тебе пофиг на доклады МО и хвалить западные вещи. Ты...

GammiPluh

тоже кажется что она ненужное и токсичное образование