Банки зафиксировали резкий скачок спроса на вклады

Спрос на депозиты в январе подскочил вопреки сезонности. Россияне положили на вклады в разы больше средств, чем в январе 2023 года, следует из отчетов банков.

«Показатель сопоставим с последними месяцами года, когда запускаются стимулирующие и акционные предложения», — сказал «Известиям» руководитель продуктов и сервисов банка ДОМ.РФ Никита Казанцев.

Рост накоплений впервые существенно превысил традиционный отток с текущих счетов, отметила директор департамента транзакционного и сберегательного розничного бизнеса Росбанка Ирина Баранова.

Причина в высоких ставках: они поднялись до 15-16%. Они стимулировали россиян придерживаться сберегательной тактики даже в период длинных январских выходных, пояснила начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.