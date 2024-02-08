Французский фильм «Три мушкетера: Миледи» вышел в прокат

Французский приключенческий фильм «Три мушкетера: Миледи» стал самой яркой новинкой среди премьер, вышедших в кинотеатрах России в четверг, 8 февраля.

Фильм «Три мушкетера: Миледи» рассказывает, как на глазах Д'Артаньяна похищают его возлюбленную Констанцию. Пока верные друзья Атос, Портос и Арамис сражаются на поле боя, Д'Артаньян вынужден объединить усилия с таинственной Миледи, чтобы спасти свою любимую.

Также в прокат в этот день выходят американский триллер «Дьявол в деталях: дело Миранды», бразильский мультфильм «Звериный рейс», китайский боевик «Миссия в Москве», российская драма «Портной из Бруклина», французский семейный фильм «Элла и черный ягуар».