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Французский фильм «Три мушкетера: Миледи» вышел в прокат

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Три мушкетера: Миледи»

Французский приключенческий фильм «Три мушкетера: Миледи» стал самой яркой новинкой среди премьер, вышедших в кинотеатрах России в четверг, 8 февраля.

Фильм «Три мушкетера: Миледи» рассказывает, как на глазах Д'Артаньяна похищают его возлюбленную Констанцию. Пока верные друзья Атос, Портос и Арамис сражаются на поле боя, Д'Артаньян вынужден объединить усилия с таинственной Миледи, чтобы спасти свою любимую.

Также в прокат в этот день выходят американский триллер «Дьявол в деталях: дело Миранды», бразильский мультфильм «Звериный рейс», китайский боевик «Миссия в Москве», российская драма «Портной из Бруклина», французский семейный фильм «Элла и черный ягуар».

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Топ комментариев

c2h5oh76

старый, ты совсем поехал? по твоим словам, у нпо Высокоточные комплексы, нет ничего стоящего?

GammiPluh

Взрывы на Украине, а упал у нас сайт Сибнета

mosquito__2010

Именно по этому им можно безнаказанно расстреливать свадьбы и убивать миллионами ни в чем неповинных...

GammiPluh

тоже кажется что она ненужное и токсичное образование