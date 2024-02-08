Россия не вернется к диалогу с Японией о мирном договоре

Возвращение к переговорам Москвы и Токио о мирном договоре в нынешней ситуации категорически невозможно, заявил в интервью ТАСС замглавы МИД России Андрей Руденко.

Двусторонние отношения находятся на беспрецедентно для послевоенного периода низком уровне «в результате недальновидной политики японского правительства», сказал дипломат в интервью ТАСС.

По его словам, Россия вела с Японией переговоры не о мирном договоре как соглашении, которое заключается после завершения военных действий. «Речь шла о современном основополагающем и всеобъемлющем документе о мире, дружбе и добрососедстве, призванном заложить фундамент для долгосрочного развития всего комплекса российско-японских связей», — отметил Руденко.

Но после начала спецоперации Япония взяла откровенно недружественный курс, подчеркнул дипломат. «Принято уже более 20 пакетов нелегитимных санкций. В стране целенаправленно разжигаются русофобские настроения, ведется антироссийская пропаганда на международных и региональных площадках», — сказал Руденко.