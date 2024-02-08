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Россия не вернется к диалогу с Японией о мирном договоре

Источник:
ТАСС
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Возвращение к переговорам Москвы и Токио о мирном договоре в нынешней ситуации категорически невозможно, заявил в интервью ТАСС замглавы МИД России Андрей Руденко.

Двусторонние отношения находятся на беспрецедентно для послевоенного периода низком уровне «в результате недальновидной политики японского правительства», сказал дипломат в интервью ТАСС.

По его словам, Россия вела с Японией переговоры не о мирном договоре как соглашении, которое заключается после завершения военных действий. «Речь шла о современном основополагающем и всеобъемлющем документе о мире, дружбе и добрососедстве, призванном заложить фундамент для долгосрочного развития всего комплекса российско-японских связей», — отметил Руденко.

Но после начала спецоперации Япония взяла откровенно недружественный курс, подчеркнул дипломат. «Принято уже более 20 пакетов нелегитимных санкций. В стране целенаправленно разжигаются русофобские настроения, ведется антироссийская пропаганда на международных и региональных площадках», — сказал Руденко.

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Топ комментариев

c2h5oh76

старый, ты совсем поехал? по твоим словам, у нпо Высокоточные комплексы, нет ничего стоящего?

GammiPluh

Взрывы на Украине, а упал у нас сайт Сибнета

mosquito__2010

Именно по этому им можно безнаказанно расстреливать свадьбы и убивать миллионами ни в чем неповинных...

GammiPluh

тоже кажется что она ненужное и токсичное образование