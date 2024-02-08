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Алиев победил на выборах президента Азербайджана с 92,05%

Источник:
ТАСС
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Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев победил на своих пятых президентских выборах, набрав 92,05% голосов, сообщил глава ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов.

Второе место занял лидер Партии великого созидания Фазиль Мустафа получил 2% голосов, третье — депутат парламента и лидер партии «Единый народный фронт Азербайджана» Гудрат Гасангулиев с 1,76%, приводит ТАСС слова Панахова.

По данным ЦИК, окончательная явка на выборах составила 76,73%, в них приняли участие 4 971 032 из 6 478 840 зарегистрированных избирателей.

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Топ комментариев

c2h5oh76

старый, ты совсем поехал? по твоим словам, у нпо Высокоточные комплексы, нет ничего стоящего?

GammiPluh

Взрывы на Украине, а упал у нас сайт Сибнета

mosquito__2010

Именно по этому им можно безнаказанно расстреливать свадьбы и убивать миллионами ни в чем неповинных...

GammiPluh

тоже кажется что она ненужное и токсичное образование