Алиев победил на выборах президента Азербайджана с 92,05%

Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев победил на своих пятых президентских выборах, набрав 92,05% голосов, сообщил глава ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов.

Второе место занял лидер Партии великого созидания Фазиль Мустафа получил 2% голосов, третье — депутат парламента и лидер партии «Единый народный фронт Азербайджана» Гудрат Гасангулиев с 1,76%, приводит ТАСС слова Панахова.

По данным ЦИК, окончательная явка на выборах составила 76,73%, в них приняли участие 4 971 032 из 6 478 840 зарегистрированных избирателей.