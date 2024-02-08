Карлсон назвал время публикации интервью с Путиным

Интервью с президентом России Владимиром Путиным будет опубликовано в 18.00 по времени восточного побережья США (02:00 мск 9 февраля), сообщил американский журналист Такер Карлсон.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Карлсон встретился с Путиным. Ожидается, что результат разговора появится на странице журналиста в X (ранее Twitter) и на его сайте.

«Такер Карлсон берет интервью у президента России Владимира Путина. Публикация завтра в 18:00 по времени восточного побережья США», — такое сообщение опубликовал Карлсон в соцсетях/

Координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности США Джон Кирби ранее на пресс-конференции усомнился в необходимости этого интервью.

«Я не думаю, что нам нужно еще одно интервью с Владимиром Путиным», — сказал Кирби.