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Карлсон назвал время публикации интервью с Путиным

Источник:
Sibnet.ru
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Интервью с президентом России Владимиром Путиным будет опубликовано в 18.00 по времени восточного побережья США (02:00 мск 9 февраля), сообщил американский журналист Такер Карлсон.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Карлсон встретился с Путиным. Ожидается, что результат разговора появится на странице журналиста в X (ранее Twitter) и на его сайте.

«Такер Карлсон берет интервью у президента России Владимира Путина. Публикация завтра в 18:00 по времени восточного побережья США», — такое сообщение опубликовал Карлсон в соцсетях/

Координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности США Джон Кирби ранее на пресс-конференции усомнился в необходимости этого интервью.

«Я не думаю, что нам нужно еще одно интервью с Владимиром Путиным», — сказал Кирби.

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