Financial Times предсказала Украине финансовую катастрофу

Украина не получит американскую помощь в ближайшие месяцы или даже в этом году из-за позиции Дональда Трампа, что на фоне снарядного голода в Вооруженных силах Украины станет катастрофой для Киева, пишет обозреватель Financial Times Гидеон Рахман.

«Трампа и его сторонников из Республиканской партии это, похоже, не очень волнует. Видимо, они готовы пойти на риск победы России — если это хоть немного увеличит шансы Трампа одержать в ноябре (выборы президента США, — ред.) верх над Джо Байденом», — отмечает Рахман.

По его словам, отчасти нежелание республиканцев предоставить новую помощь Украине вызвано их серьезными и неподдельными сомнениями по поводу конфликта. Но основное объяснение — проще: Трамп не желает давать Байдену ничего, что может показаться его "победой" перед президентскими выборами, поясняет обозреватель.

«Вполне возможно, что Трамп даже будет рад поражению Украины — если она капитулирует как раз к началу президентских выборов. Это позволило бы ему подтвердить свои излюбленные тезисы о слабости и провалах администрации Байдена», — считает Рахман.



