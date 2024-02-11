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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Financial Times предсказала Украине финансовую катастрофу

Источник:
Financial Times
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Украина не получит американскую помощь в ближайшие месяцы или даже в этом году из-за позиции Дональда Трампа, что на фоне снарядного голода в Вооруженных силах Украины станет катастрофой для Киева, пишет обозреватель Financial Times Гидеон Рахман.

«Трампа и его сторонников из Республиканской партии это, похоже, не очень волнует. Видимо, они готовы пойти на риск победы России — если это хоть немного увеличит шансы Трампа одержать в ноябре (выборы президента США, — ред.) верх над Джо Байденом», — отмечает Рахман.

По его словам, отчасти нежелание республиканцев предоставить новую помощь Украине вызвано их серьезными и неподдельными сомнениями по поводу конфликта. Но основное объяснение — проще: Трамп не желает давать Байдену ничего, что может показаться его "победой" перед президентскими выборами, поясняет обозреватель.

«Вполне возможно, что Трамп даже будет рад поражению Украины — если она капитулирует как раз к началу президентских выборов. Это позволило бы ему подтвердить свои излюбленные тезисы о слабости и провалах администрации Байдена», — считает Рахман.


Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

mosquito__2010

Ну смех без причины это всем известно что признак дурачины. Украина вон тоже много смеялась и на площадях...

pepelmetal

Не мешало бы им каждому "репарации" в виде ланцетов отправить

mosquito__2010

Дак на недоумков это интервью и не рассчитано. А 120 миллионов как минимум по всему миру уже посмотрело....

GammiPluh

Они по другому не умеют, недостаток образования сказывается