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Российские банки нашли способ получать доллары в обход санкций

Источник:
Sibnet.ru
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Ряд российских банков нашли способ добывать доллары, несмотря на запрет ввоза долларов и евро. Для этого они обменивают золото на наличную валюту в Объединенных Арабских Эмиратах и Турции.

США в марте 2022 года запретили экспорт, реэкспорт, продажу и поставку в Россию долларов. При этом в первом квартале 2023 года кредитные организации импортировали в Россию наличные евро, доллары и дирхамы ОАЭ на сумму более 82 миллионов долларов, пишет Bloomberg.

Согласно данным американской компании Sayari, ряд российских банков отправлял за границу золото в обмен на наличные. При этом поставки, помимо ОАЭ и Турции, распространялись на Гонконг.

Компания утверждает, что торговля осуществлялась через сеть посредников, поэтому обнаружить конечного получателя долларов и евро затруднительно. Документально подтвердить, что они предназначались для российских организаций под санкциями, почти невозможно.

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