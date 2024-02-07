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Украина ужесточит правила мобилизации

Источник:
Sibnet.ru
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Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект, который ужесточает правила мобилизации, сообщил в своем телеграм-канале украинский депутат Ярослав Железняк.

Согласно изменениям, на Украине начинают работать электронные повестки. Каждый мужчина в возрасте от 18 до 60 лет должен создать электронный кабинет призывника, военнообязанного или резервиста. Повестка считается врученной после того, как она появится в электронном кабинете.

По новым правилам теряют отсрочку от мобилизации те, кто получает второе высшее образование, а также аспиранты, обучающиеся на платном отделении. Чтобы выехать за границу, военнообязанный должен предъявить военный билет, где есть отметка о снятии с учета. Консульские услуги за границей можно получить, только предъявив военный билет.

Возраст подлежащих мобилизации снижают с 27 до 25 лет, а руководители больниц будут должны сообщать в территориальные центры комплектования о пребывании в стационаре лиц от 18 до 25 лет. Демобилизация возможна только спустя 36 месяцев службы.

В декабре прошлого года президент Владимир Зеленский сообщил, что украинское командование предложило дополнительно призвать в ряды ВСУ 500 тысяч человек. Столько людей нужно, чтобы восполнить потери и сформировать новые подразделения.

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Политика #Мир #Армия
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