«Сбербанк Онлайн» запустил программу долгосрочных сбережений

Сбербанк запустил новую услугу в фирменном приложении «Сбербанк Онлайн» — теперь его пользователи могут вступить в программу долгосрочных сбережений, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Для этого потребуется открыть вкладку «Накопления» и найти секцию «Пенсии», нажать на плюсик и перейти в «Долгосрочные сбережения». В приложении версии 15.3 для Android и старше вступить в программу можно прямо в приложении.

Владельцев более ранних версий Android и пользователей iOS сервис направит на сайт, чтобы заключить договор долгосрочных сбережений. Отмечается, что благодаря программе долгосрочных сбережений россияне смогут в короткие сроки увеличить сбережения.

«Сделать это поможет софинансирование от государства – получить можно до 108 тысяч рублей в первые три года участия. А еще на счет в ПДС можно перевести пенсионные накопления, чтобы выбирать, когда и как получить эти деньги», — пояснил вице-президент Сбербанка Руслан Вестеровский.