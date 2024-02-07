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Биковичу нашли замену в «Белом лотосе» HBO

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Българска Национална Телевизия БНТ / CC BY 3.0

Болгарский актер Джулиан Костов заменит Милоша Биковича в третьем сезоне сериала «Белый лотос», замена актеров произошла на почве политических разногласий.

Биковича убрали из «Белого лотоса» за две недели до начала съемок сериала. На его место взяли Костова, известного по фэнтезийному сериалу от Netflix «Тень и кость».

Костов исполнит роль русского инструктора по йоге отеля «Белый лотос», сообщает Deadline. По информации издания, персонаж будет эпизодическим — он появится всего лишь в нескольких сериях.

Изначально эту роль получил Бикович. Но МИД Украины обратилось к HBO с претензией, что они сотрудничают с актером, который активно поддерживает Россию и СВО. В итоге Бикович сообщил, что в творчество вмешалась политика и участвовать в «Белом лотосе» он не будет.

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Топ комментариев

GammiPluh

они неудобные ветки просто игнорируют

snoo

Ух как ща пригорит!:) Начальница, иркут и прочие, ваш выход!

GammiPluh

тоже кажется что она ненужное и токсичное образование

GammiPluh

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