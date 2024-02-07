Биковичу нашли замену в «Белом лотосе» HBO

Болгарский актер Джулиан Костов заменит Милоша Биковича в третьем сезоне сериала «Белый лотос», замена актеров произошла на почве политических разногласий.

Биковича убрали из «Белого лотоса» за две недели до начала съемок сериала. На его место взяли Костова, известного по фэнтезийному сериалу от Netflix «Тень и кость».

Костов исполнит роль русского инструктора по йоге отеля «Белый лотос», сообщает Deadline. По информации издания, персонаж будет эпизодическим — он появится всего лишь в нескольких сериях.

Изначально эту роль получил Бикович. Но МИД Украины обратилось к HBO с претензией, что они сотрудничают с актером, который активно поддерживает Россию и СВО. В итоге Бикович сообщил, что в творчество вмешалась политика и участвовать в «Белом лотосе» он не будет.