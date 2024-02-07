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Запад предрек Украине полную капитуляцию

Источник:
Sibnet.ru
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Конфликт на Украине завершится полным разгромом ВСУ, после чего Москва продиктует Киеву свои условия политического будущего, заявил бывший британский дипломат и экс-сотрудник MI6 Аластер Крук.

«Условия для политического будущего будет устанавливать Россия», — сказал западный эксперт в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Либо в Киеве примут решение капитулировать, либо боевые действия будут идти до тех пор, пока у правительства Украины не останется иного выбора, кроме как капитулировать, подчеркнул британский аналитик.

Дипломат добавил, что исход противостояния уже предрешен, поскольку Россия идет вперед и постоянно набирает обороты. «Фактически конфликт закончен. Все определено», — заключил он.

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Политика #Мир
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