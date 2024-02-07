АвтоВАЗ улучшил безопасность Lada Vesta

АвтоВАЗ повысил безопасность выпускаемых Lada Vesta — автомобили снова начали оснащаться подушками безопасности.

«7 февраля с конвейера АвтоВАЗа начали сходить автомобили Vesta, оборудованные подушкой безопасности и мультифункциональным рулевым колесом, это произошло даже раньше планируемого срока запуска», — пишет инсайдерский паблик Avtograd News.

Отмечается, что подушка безопасности в новых Lada Vesta только одна — в рулевом колесе. До 2022 года автомобили выпускались в комплектациях с двумя подушками безопасности — для водителя и пассажира на переднем сидении.

Ранее автопроизводитель вернул остальные пропавшие после введения санкций опции Vesta — такие, как подогрев сидений, обогрев лобового стекла, мультимедийная система, центральный подлокотник.