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АвтоВАЗ улучшил безопасность Lada Vesta

Источник:
Sibnet.ru
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Автомобили АвтоВАЗ
Фото: © пресс-служба АвтоВАЗ

АвтоВАЗ повысил безопасность выпускаемых Lada Vesta — автомобили снова начали оснащаться подушками безопасности.

«7 февраля с конвейера АвтоВАЗа начали сходить автомобили Vesta, оборудованные подушкой безопасности и мультифункциональным рулевым колесом, это произошло даже раньше планируемого срока запуска», — пишет инсайдерский паблик Avtograd News.

Отмечается, что подушка безопасности в новых Lada Vesta только одна — в рулевом колесе. До 2022 года автомобили выпускались в комплектациях с двумя подушками безопасности — для водителя и пассажира на переднем сидении.

Ранее автопроизводитель вернул остальные пропавшие после введения санкций опции Vesta — такие, как подогрев сидений, обогрев лобового стекла, мультимедийная система, центральный подлокотник.

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