Взрывы прогремели в Киеве и ряде других регионов Украины

Мощные взрывы прогремели в Киеве и Киевской области, Николаеве, Харькове, а также Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой и Черкасской областях, сообщают украинские СМИ.

«Взрывы в городе. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях», — написал в своем телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко.

Позднее очевидцы сообщили ТАСС , что как минимум четыре взрыва прогремели в Киеве во время действия воздушной тревоги. «В некоторых районах пропало электричество», — рассказал собеседник агентства.

Также очевидцы сообщили о мощном взрыве в центре украинской столицы, работает ПВО. Кличко заявил о проблемах с водоснабжением, а также перебоях с электричеством.

Ранее на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.