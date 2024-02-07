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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Взрывы прогремели в Киеве и ряде других регионов Украины

Источник:
Sibnet.ru
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Мощные взрывы прогремели в Киеве и Киевской области, Николаеве, Харькове, а также Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой и Черкасской областях, сообщают украинские СМИ.

«Взрывы в городе. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях», — написал в своем телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко.

Позднее очевидцы сообщили ТАСС , что как минимум четыре взрыва прогремели в Киеве во время действия воздушной тревоги. «В некоторых районах пропало электричество», — рассказал собеседник агентства.

Также очевидцы сообщили о мощном взрыве в центре украинской столицы, работает ПВО. Кличко заявил о проблемах с водоснабжением, а также перебоях с электричеством.

Ранее на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

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