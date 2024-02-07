Депутат Госдумы призвал к борьбе с доносительством в России

Депутат Государственной думы Сардана Авксентьева призвала бороться с «вирусом доносительства» в России. Подготовлен законопроект о наказании для серийных доносителей.

«Все разумные люди должны противостоять вирусу доносительства, вот-вот грозящему перейти в пандемию. И не только в сфере культуры, будь то кино, сериалы или книги», — написала депутат в своем телеграм-канале.

Авксентьева привела в пример жалобы на детские сады и футбольные команды, у которых в названии или символике есть радуга. «Почему-то особо бдительные граждане считают, что радуга теперь принадлежит только меньшинствам», — отметила депутат.

«Есть большая разница между сообщением о преступлении и вредоносным крючкотворством. К сожалению, некоторые общественные деятели строят на доносах свою карьеру», — считает Авксентьева.