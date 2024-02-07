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Никита Кологривый унизил Оксану Акиньшину

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Никиты Кологривого

Актер Никита Кологривый продолжил отпускать нелестные замечания в адрес коллег, на этот раз под руку попалась Оксана Акиньшина.

Кологривый и Акиньшина вместе снимаются в новом фильме «Возвращение попугая Кеши». На съемочной площадке актер бесцеремонно подошел к актрисе и отпустил в ее адрес злую шутку.

«Оксана Акиньшина, елки-моталки! Кто бы подумал: скандально известный артист и замечательная актриса. С высшим образованием, с красным дипломом», — сказал Кологривый в видеосообщении в телеграм-канале.

Как известно, у Акиньшиной в 36 лет нет никакого образования. Она начала сниматься в кино с 13 лет, а школу окончила со справкой. Только спустя годы она получила аттестат о среднем образовании, поступив в 11 класс частной школы. Актриса попыталась поступить в театральное училище, но ее не взяли.

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Топ комментариев

Nik3316

так получают, что уже инвалидов по всей Украине отлавливают для по зубам))))))))не долго Израильские...

sib_man9

исторические примеры не дадут соврать, в этих вопросах "нарисованный" бюджет не главный фактор ))

pepelmetal

То ли дело зелявойны, на лошадях в атаку

GammiPluh

они неудобные ветки просто игнорируют