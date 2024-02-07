Никита Кологривый унизил Оксану Акиньшину

Актер Никита Кологривый продолжил отпускать нелестные замечания в адрес коллег, на этот раз под руку попалась Оксана Акиньшина.

Кологривый и Акиньшина вместе снимаются в новом фильме «Возвращение попугая Кеши». На съемочной площадке актер бесцеремонно подошел к актрисе и отпустил в ее адрес злую шутку.

«Оксана Акиньшина, елки-моталки! Кто бы подумал: скандально известный артист и замечательная актриса. С высшим образованием, с красным дипломом», — сказал Кологривый в видеосообщении в телеграм-канале.

Как известно, у Акиньшиной в 36 лет нет никакого образования. Она начала сниматься в кино с 13 лет, а школу окончила со справкой. Только спустя годы она получила аттестат о среднем образовании, поступив в 11 класс частной школы. Актриса попыталась поступить в театральное училище, но ее не взяли.